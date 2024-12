As 22 organizações que compõem a rede Pacto pela Democracia divulgaram nesta terça-feira (10) um manifesto em repúblico ao projeto de lei que institui o voto impresso no Brasil. A proposta tem votação pautada para hoje na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados. Se for aprovada, seguirá para votação no plenário da Casa. Segundo as entidades, "o projeto busca instituir o voto impresso no Brasil não como forma de fortalecer o processo eleitoral, mas como estratégia para alimentar a desconfiança no sistema de votação e ampliar significativamente a possibilidade de obstrução em um sistema comprovadamente seguro e íntegro".