O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou nesta sexta-feira (13) para declarar o colega Alexandre de Moraes estaria impedido para conduzir as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. Segundo Mendonça, Moraes era um dos alvos do plano descoberto pela Polícia Federal de execução de autoridades. Mendonça concordou com a tese da defesa de Jair Bolsonaro segundo a qual Moraes teria interesse pessoal no caso e, portanto, não poderia estar à frente do caso. A regra está expressa no Código de Processo Penal.