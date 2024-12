Passados quase seis anos da abertura do inquérito das fake news, o STF (Supremo Tribunal Federal) vem sofrendo pressão para encerrar as investigações. Não apenas o Congresso, mas os próprios ministros da Corte querem finalizar o caso logo. Apesar de todos os esforços, porém, as apurações devem se arrastar até 2026, perto da eleição presidencial. Ontem (16), o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, estendeu por mais 180 dias o prazo para a Polícia Federal concluir o inquérito. Ou seja, os investigadores terão até meados de junho de 2025 para entregar o relatório final.