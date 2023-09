A última semana foi intensa para a política internacional, em geral, e para a diplomacia brasileira, em particular. Tivemos o presidente Lula discursando na abertura da Assembleia Geral da ONU, além dos esperados encontros bilaterais com Biden, presidente dos Estados Unidos, e com Zelensky, presidente da Ucrânia. O traço comum dessas agendas foi consolidar o Brasil como um país que persegue seus interesses objetivos de forma autônoma, sem necessário alinhamento com blocos delineados, mas que está disposto a sentar-se a mesa com todas as partes.

Isso é importante, porque, se em algum momento, a inserção do Brasil foi vista, no exterior, como potencialmente "anti-americana", agora, Lula vem sendo descrito, nos bastidores, como uma liderança "anti-Ocidental". Essa narrativa ganhou força depois de uma série de movimentos do presidente brasileiro: da exaltação da legitimidade democrática de Maduro, na Venezuela; da dificuldade em condenar abertamente a Rússia pela agressão promovida no Leste Europeu; da entusiasmada aliança com o governo chinês, com direito a defesa de desdolarização da economia mundial; além dos termos de ampliação dos BRICS, que passará a incluir países como Arábia Saudita e Irã, e das abertas críticas empreendidas contra o Tribunal Penal Internacional recentemente.