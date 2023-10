Biden, ?candidato indesejável? para 2024, reflete crise das democracias Há pouco mais de 1 ano da corrida presidencial nos Estados Unidos, a crise política norte-americana parece estar bem longe do fim. Se, do lado republicano, é preciso gerenciar a complicada candidatura de Donald Trump, que responde a dezenas de processos na justiça e tanto pode ir para a cadeia quanto tornar-se presidente da República em 2024, do lado democrata, a reeleição de Joe Biden parece cada dia mais improvável. Veja o texto completo de Fernanda Magnotta