Ataques terroristas do Hamas contra Israel são apenas a ponta do iceberg O conflito entre Israel e Palestina é, sem dúvida, um dos mais complexos dos nossos tempos. Os ataques terroristas perpetrados pelo Hamas nesse fim de semana contra israelenses são apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo do que muitos desavisados podem supor. A tensão, que já dura décadas, envolve não apenas questões territoriais e religiosas, mas diversos interesses econômicos e projetos de poder específicos. Veja o texto completo de Fernanda Magnotta