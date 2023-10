Acompanhamos, ao longo dessa última semana, a viagem do presidente norte-americano Joe Biden a Israel, em meio ao grave conflito que ocorre naquela parte do mundo. Em sua passagem por Tel Aviv, Biden expressou apoio inequívoco ao país e ao seu povo diante dos recentes ataques realizados pelo grupo Hamas. Ele enfatizou o compromisso dos Estados Unidos com a segurança de Israel, anunciou ajuda humanitária para Gaza e a Cisjordânia, e reiterou a importância da busca de uma solução de dois estados para a paz na região. A viagem de Biden, principalmente em condições tão adversas, reacendeu um velho debate: afinal, por que os Estados Unidos mantêm "lealdade canina" com Israel ao longo da História?