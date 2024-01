Nos últimos dias, os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram ataques aéreos contra os chamados "Houthis", no Iêmen. Estes ataques ocorreram em Sanaa, a capital do país, e em Al Hodaydah, um importante porto no Mar Vermelho, que é controlado por esse grupo. Os alvos incluíam centros logísticos, sistemas de defesa aérea e depósitos de armas dos rebeldes. A ação foi justificada, pelo governo Biden, como uma resposta direta e pontual aos ataques perpetrados pelos Houthis contra navios internacionais no Mar Vermelho. Desde que isso ocorreu, importantes companhias marítimas haviam interrompido as operações na região. A rota é considerada central para o transporte de petróleo, gás natural liquefeito e diversos bens de consumo. Sem surpresa, portanto, a instabilidade por ali causou significativo caos no comércio global e aumentos nos custos de transporte e seguros.