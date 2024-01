Sabemos que as eleições presidenciais dos Estados Unidos começam, oficialmente, apenas no segundo semestre, depois que as convenções nacionais dos partidos oficializam os nomes de seus concorrentes ao pleito. Apesar disso, o período que antecede as nomeações costumava ser, historicamente, um momento particularmente importante para a boa saúde da democracia norte-americana. Dentro da lógica do sistema eleitoral dos Estados Unidos, as prévias são parte crucial da disputa. Elas funcionam como o alicerce do processo democrático, proporcionando voz e vez a diferentes perfis de candidatos no processo de seleção de cada partido. Além disso, elas estimulam que os cidadãos tenham uma participação direta e significativa no processo, oferecendo a oportunidade de influenciar a direção dos partidos. Ao mesmo tempo, em tese, as prévias serviriam de palco para promover um amplo debate nacional sobre questões importantes, além de permitir que lideranças emergentes pudessem desafiar figuras estabelecidas, garantindo que uma gama diversificada de visões e vozes pudesse ser ouvida e considerada.