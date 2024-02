Biden vs. Trump 2024: a batalha de gafes e a decadência do debate político As eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2024 prometem ser um dos pleitos mais turbulentos e imprevisíveis da história recente, definindo-se por meio de ao menos três variáveis críticas. Primeiramente, os resultados de processos e análises judiciais sem precedentes terão um papel significativo, lançando uma sombra de incerteza sobre o processo eleitoral. Além disso, o nível de engajamento e comparecimento às urnas dos eleitores já comprometidos com um determinado candidato será crucial, mas talvez não tanto quanto a habilidade dos candidatos em atrair o voto dos eleitores independentes, que podem representar, segundo pesquisas, cerca de 40% do eleitorado. Neste cenário da alta polarização e competitividade, simplesmente "pregar para convertidos" se mostrará uma estratégia insuficiente. A eleição será decidida na margem, com a capacidade de persuadir os indecisos. Caso nada de muito novo aponte no horizonte, será uma eleição, para o cidadão, que implica escolher "o menos pior" - uma eleição decidida na base da menor/maior rejeição. Veja o texto completo de Fernanda Magnotta