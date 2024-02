Alexei Navalny, conhecida figura da oposição russa e crítico do Kremlin, faleceu na prisão essa semana, como foi amplamente divulgado pela imprensa internacional. Navalny, conhecido por expor a corrupção no governo Putin e liderar protestos antigoverno, retornou à Rússia em 2021, depois de um período no exterior, sendo rapidamente detido sob acusações políticas. Desde então, estava encarcerado em um estabelecimento penal no Ártico, considerado um dos mais duros do país. Navalny acusava Putin por seu envenenamento em 2020 e, agora sua morte ocorre pouco tempo antes das eleições presidenciais russas marcadas para 17 de março, nas quais Putin busca seu quinto mandato. As notícias reportam que autoridades do país investigam o caso, enquanto a comunidade internacional e apoiadores demandam responsabilização. O presidente dos Estados Unidos Joe Biden disse, com todas as letras, que Putin é o responsável pela morte de Navalny.