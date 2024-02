Na última semana, o Brasil, exercendo a presidência do G20, acolheu Ministros das Relações Exteriores e representantes de organizações internacionais no Rio de Janeiro para a primeira Reunião de Chanceleres do ano. O encontro não apenas movimentou o país, como colocou o Brasil nos holofotes da política internacional. Sabemos que Lula busca, em seu terceiro mandato, reverter o isolamento internacional do Brasil, herança do governo anterior, e que deseja deixar a sua marca por meio de uma política externa ativa e ambiciosa. Além do interesse pessoal em questões globais, o presidente almeja, a cada ato, reconstruir a reputação do Brasil pela da comunidade internacional, ao mesmo tempo em que entende a política externa como um instrumento importante para o fortalecimento de sua liderança também do ponto de visto doméstico.