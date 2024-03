6G e soberania digital: a estratégia tecnológica da China em um mundo novo A trajetória da China no cenário internacional é complexa e multifacetada, oscilando entre ser vista como um "responsible stakeholder" e uma "desafiadora do status quo". Sob a liderança de Xi Jinping, a China tem demonstrado ambição crescente e adotado uma política externa mais assertiva, tentando equilibrar esses papéis aparentemente contraditórios. Esse movimento é crucial ao discutirmos tecnologia e segurança cibernética, áreas em que o país tem desempenhado um papel cada vez mais significativo. Apenas nesses primeiros meses de 2024, as notícias dão conta de que a maior operadora de telefonia do mundo, a China Mobile, lançou o primeiro satélite de testes para o 6G. Ao mesmo tempo, o país é acusado de apoiar-se em recursos tecnológicos para aprimorar seu 'aparelho de censura', segundo relatório publicado nos Estados Unidos. Veja o texto completo de Fernanda Magnotta