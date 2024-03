Super Terça deve recalibrar estratégias e tensões na rota Biden vs. Trump Apesar de os resultados não terem sido surpreendentes durante a chamada "Superterça", ocorrida ontem nos Estados Unidos, a ocasião está longe de ter sido apenas um episódio "pró-forma" no calendário eleitoral norte-americano. Com 15 dos 50 estados, além de um território (Samoa) votando, este dia costuma ser visto como o mais significativo da temporada de prévias, já que se trata do maior volume de votações simultâneas nos Estados Unidos, além da própria data de eleições nacionais, que, esse ano, ocorrerão em 05 de novembro. Veja o texto completo de Fernanda Magnotta