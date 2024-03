No contexto eleitoral norte-americano, o presidente Joe Biden enfrenta o desafio de equilibrar seu apoio a Israel com a necessidade de apaziguar os ânimos domésticos nos Estados Unidos, especialmente entre grupos de eleitores em estados chave que protestam contra as ações de seu governo em Gaza. Tentando moderar o tom, em seu discurso do Estado da União de semanas atrás, Biden reafirmou o direito de Israel de se defender contra o Hamas, enquanto também enfatizou a responsabilidade de Israel de proteger civis inocentes em Gaza, destacando o impacto devastador do conflito sobre a população civil. Biden reconheceu as graves perdas humanitárias e anunciou esforços para estabelecer um cessar-fogo e aumentar a assistência humanitária, incluindo a criação de um porto temporário na costa de Gaza. Com uma postura firme contra o massacre na Faixa de Gaza em uma entrevista posterior à uma rede de TV, Biden sinalizou uma "linha vermelha" contra mais perdas de vidas palestinas na região de Rafah, reiterando a complexidade de sua posição ao tentar conciliar o apoio firme a Israel com a defesa dos direitos humanos e a busca por uma solução de dois Estados.