Ataque terrorista à Rússia abre espaço para nova guerra de narrativas As equipes de salvamento mal tinham finalizado o seu trabalho nos arredores de Moscou, na última sexta-feira, e já começava, dentro e fora da Rússia, mais uma batalha na guerra de informação envolvendo o país, dessa vez sobre o ataque à sala de concertos de Crocus City, onde mais de 130 pessoas morreram e outras 107 ficaram feridas. Embora a autoria do ataque tenha sido rapidamente reivindicada pelo grupo terrorista ISIS (Estado Islâmico), multiplicaram-se, em pouco tempo, teorias de que esse poderia se tratar de um "inside job do próprio governo Putin" ou de uma articulação ucraniana. Veja o texto completo de Fernanda Magnotta