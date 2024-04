'América em Primeiro Lugar' novamente? Divisões se aprofundam nos EUA Ontem, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um significativo pacote de ajuda à Ucrânia no valor de 61 bilhões de dólares, refletindo não apenas a complexidade da política externa atual, mas também uma divisão crescente dentro do Partido Republicano. Além dos recursos para o país do leste europeu, outras medidas aprovadas incluíram 26 bilhões de dólares para Israel, ajuda militar para Taiwan e uma censura ao TikTok, exigindo que a empresa desfaça suas relações com a China. Veja o texto completo de Fernanda Magnotta