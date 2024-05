Nessa última semana, o presidente Joe Biden afirmou em entrevista à uma emissora de TV, nos Estados Unidos, que interromperá o envio de algumas armas para Israel se o Primeiro Ministro Benjamin Netanyahu ordenar uma grande invasão em Rafah. Biden reconheceu que bombas dos Estados Unidos foram usadas para matar civis em Gaza e expressou uma mudança na política de seu governo, condicionando o fornecimento de armamento às ações de Israel. Ele enfatizou o compromisso contínuo com a segurança do país, mas limitou o apoio a operações em centros populacionais. A ação tem dupla motivação: 1) no campo doméstico, tem a ver com os efeitos que a guerra Israel-Hamas causa na campanha eleitoral do presidente rumo à reeleição; e 2) no campo internacional, está relacionada à preocupação que o governo democrata tem com os danos reputacionais que a indiferença israelense aos pedidos norte-americanos pode desencadear mundo afora.