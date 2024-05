As recentes enchentes no Rio Grande do Sul ilustram os impactos devastadores da crise climática, que não se limita a fronteiras nacionais e demanda uma resposta global coordenada. Esses eventos extremos, que têm se tornado mais frequentes e intensos devido às mudanças climáticas, destacam a vulnerabilidade de diversas regiões e a urgência de políticas eficazes de mitigação e adaptação. Nesse contexto, o Brasil desempenha um papel crucial como um dos grandes países em desenvolvimento e detentor de uma das maiores biodiversidades do planeta. A liderança brasileira na promoção de práticas sustentáveis é fundamental não apenas para a conservação de seus ecossistemas, mas também como parte de uma estratégia global para enfrentar a crise climática. Além disso, o Brasil pode influenciar outros países através de iniciativas multilaterais e da participação em acordos internacionais, reforçando a importância de uma ação coletiva contra os efeitos cada vez mais visíveis das mudanças climáticas.