No último dia 16 de maio, o Presidente Xi Jinping reuniu-se com o Presidente russo, Vladimir Putin, na China, durante uma visita de Estado. Os dois líderes assinaram um documento intitulado "Declaração Conjunta da República Popular da China e da Federação Russa sobre o Aprofundamento da Parceria Estratégica Abrangente de Coordenação para a Nova Era" no contexto do 75º aniversário das relações diplomáticas bilaterais. A sintonia e camaradagem entre eles capturou a atenção da mídia internacional, que reportou o encontro como mais um passo de aproximação e de aprofundamento de laços que apenas parecem se intensificar.