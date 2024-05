A morte do presidente do Irã surge como um tema complexo e relevante no início dessa semana. Embora ele não seja a figura mais central no processo decisório do país, seu falecimento precoce ocorre em um período particularmente sensível. Este evento coincide com o processo de sucessão de Ali Khamenei, o Líder Supremo do Irã, ampliando as incertezas já existentes. O Irã enfrenta diversos dilemas domésticos, regionais e internacionais, e a morte de seu presidente provavelmente intensificará as disputas internas de poder na alta cúpula do governo. Nos últimos anos, o Irã está imerso em uma série de significativos problemas políticos. O programa nuclear iraniano persiste como fonte de tensão internacional, especialmente com os Estados Unidos e Israel, complicado por negociações intermitentes, sanções e ameaças militares. As sanções econômicas ocidentais têm deteriorado a economia iraniana, resultando em alta inflação e desemprego, o que diminui a qualidade de vida e eleva o descontentamento interno.