Condenado, discurso de Trump ameaça sistema de freios e contrapesos nos EUA Ontem, Donald Trump entrou para a história norte-americana como o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser condenado por um crime. Ele foi considerado culpado no primeiro dos quatro julgamentos que enfrentará. Isso ocorreu a partir de uma decisão, por unanimidade, em relação a todas as 34 acusações que sofria, a partir de um júri composto por 12 cidadãos de Nova York. A decisão ainda cabe recurso, que deve ser prontamente encaminhado pela equipe de advogados do ex-presidente. Enquanto isso, em 11 de julho, espera-se que o juiz do caso defina a pena a ser cumprida. Juristas ponderam que o ex-presidente poderia ser preso por até 4 anos, mas a maior parte deles, avalia que é improvável que a sentença vá nessa direção, inclusive pelo fato de que Trump é réu primário. Veja o texto completo de Fernanda Magnotta