Com apenas 50 dias para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, a corrida entre Kamala Harris e Donald Trump segue acirrada, com ambos os candidatos tecnicamente empatados. Em um cenário em que o resultado parece destinado a ser decidido por uma margem mínima em cinco ou seis estados-chave, as campanhas concentram seus esforços em mobilizar suas bases e atrair eleitores independentes, além de focar em grupos específicos como eleitores brancos mais velhos, latinos e afro-americanos. As mensagens centrais de cada campanha refletem estratégias que buscam não apenas consolidar o apoio de suas respectivas bases, mas também desqualificar o oponente de forma contundente. Kamala Harris, ao contrário de Joe Biden quando era candidato, que centralizou sua campanha na defesa da democracia, optou por um enfoque mais direcionado às necessidades classe média norte-americana. A tríade de mensagens que orienta sua campanha começa com ataques diretos a Donald Trump, retratando-o como um líder do passado, alguém que insiste em um discurso ultrapassado e incapaz de evoluir com os tempos. Harris argumenta que, para avançar como nação, é fundamental "virar a página" e deixar para trás a retórica que, segundo ela, já não serve mais aos interesses do país.