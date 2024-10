Apesar da moderação no debate entre vices dos EUA, não se engane O recente debate entre os candidatos a vice-presidência dos Estados Unidos trouxe um contraste interessante em relação aos espetáculos acalorados que temos visto nos debates presidenciais desse e dos últimos anos. Nessa ocasião, o foco não esteve em ataques pessoais ou tentativas de humilhar o adversário, mas em apresentar ideias e posições de forma mais comedida. Contudo, diferente do que muitos possam pensar à primeira vista, os acenos de gentileza, e até concordância em algumas matérias, definitivamente não significa que o país esteja diante da cura para a polarização que o assola. Tudo foi treinado e calculado para esse encontro. Enquanto o foco de Tim Walz estava em desviar-se da responsabilização de Harris como candidata incumbente, ele precisava evitar qualquer erro que pudesse prejudicar sua chapa em um momento sensível - um furacão, uma greve de grades proporções, e uma guerra no Oriente Médio. J.D. Vance, por sua vez, tentava moderar suas posições para parecer mais centrista do que realmente é. Apresentou-se feito um novo personagem para o público que precisa conquistar e que desconhece seu histórico extremista. Veja o texto completo de Fernanda Magnotta