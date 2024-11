As eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos marcaram não apenas o retorno de Donald Trump à Casa Branca mas também uma profunda reconfiguração do eleitorado norte-americano que merece análise cuidadosa. O resultado reflete tendências mais amplas que vêm se manifestando globalmente e revela mudanças significativas na composição do apoio ao ex-presidente. Em primeiro lugar, o momento global tem favorecido candidatos anti-imcumbência. Como demonstram estudos recentes do Instituto Pew Research, a confiança nas instituições democráticas tradicionais atingiu mínimas históricas em democracias consolidadas. Na Argentina, Milei; na Itália, Meloni; e agora nos EUA, Trump — todos capitalizaram esse sentimento. Kamala Harris, vista como extensão natural do governo Biden (com aprovação em torno de 39% segundo a Reuters/Ipsos), enfrentou o desafio de defender um status quo impopular.