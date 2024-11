A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de 2024 marca não apenas um momento histórico - sendo apenas o segundo presidente norte-americano a conquistar um mandato não consecutivo em mais de 230 anos de história - mas também sinaliza uma profunda reconfiguração do sistema político do país. Essa eleição transcende narrativas simplistas de polarização, revelando dinâmicas mais complexas sobre a dinâmica social e o funcionamento das instituições democráticas dos Estados Unidos. O triunfo de Trump nos sete estados-chave, conquistando tanto o colégio eleitoral quanto o voto popular, sugere uma expansão significativa de sua base eleitoral, conforme já tratamos aqui em coluna anterior. No entanto, a composição do novo Congresso - com os republicanos mantendo margens estreitas em ambas as casas, ao que tudo indica - pode estabelecer um cenário de governabilidade mais desafiador do que pode parecer à primeira vista. Com 53 cadeiras no Senado e uma maioria mínima na Câmara, o partido terá que navegar habilmente entre ambições transformadoras e limitações institucionais.