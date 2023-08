O Brasil volta a estabelecer uma diplomacia da Saúde na África. Nesta sexta-feira, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva assinará em Angola um acordo para combater a hanseníase em Angola. Com investimento de R$ 9 milhões, o objetivo é compartilhar experiências e apoiar a construção de uma estratégia nacional de enfrentamento à doença no país africano, incluindo diagnóstico e capacitação



O acordo será assinado pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, envolverá recursos do Ministério da Saúde, da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e da Universidade de Brasília (UNB).