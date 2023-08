O Brasil voltará a ter serviços aéreos com linhas diretas para a Venezuela, depois de sete anos sem rotas entre os dois países. Membros do alto escalão do governo de Luiz Inácio Lula da Silva revelaram ao UOL que a GOL voará para Caracas e que o anúncio pode ocorrer ainda no mês de setembro, como parte da reaproximação entre os dois países e a normalização da relação entre os vizinhos. Procurada, a empresa aérea preferiu não comentar e não dar detalhes sobre datas de quando essa retomada seria estabelecida.