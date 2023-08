Volta do Brasil à África precisa de mais respeito com locais, diz Mia Couto "Os africanos querem a comunhão com o Brasil e é preciso que o Brasil corresponda a esse abraço". Quem faz o apelo é Mia Couto, escritor moçambicano e um dos autores contemporâneos mais importantes da língua portuguesa. Em entrevista exclusiva ao UOL, ele constata a importância da retomada da agenda da diplomacia brasileira na África. Mas pede para que a nova fase seja marcada por uma maior sensibilidade em relação às expectativas da população local e projetos concretos. Veja o texto completo de Jamil Chade