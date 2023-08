Macron faz populismo com Amazônia e gera mal-estar em Brasília Nesta semana, num encontro com embaixadores, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que gostaria que os países do Tratado de Cooperação Amazônica aceitassem a adesão da França ao grupo e fez um pedido explícito para que isso fosse considerado pelo Brasil. O argumento, há décadas, usadas por Paris é que a França também é um país amazônico, por conta da Guiana. Veja o texto completo de Jamil Chade