Nesta semana, quando o presidente da França, Emmanuel Macron, declarou que iria solicitar ao Brasil que seu país formasse parte do Tratado de Cooperação Amazônica, em razão de seu território incluir a Guiana Francesa, tanto o Itamaraty como ambientalistas viram a iniciativa como populismo e um esforço de contornar a decisão do chefe de Estado de não interromper suas férias para ir à Cúpula da Amazônia, realizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apesar da fala pública, diante de embaixadores, Macron não entrou em contato com o governo brasileiro para fazer a solicitação ou encaminhar algum tipo de negociação.