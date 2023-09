Convite para Lula e líderes gera especulação de que Índia mudará de nome Nos últimos dias, o convite oficial que o governo da Índia mandou para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Joe Biden e os demais līderes do G20 causou estranheza entre os diplomatas. Na carta que anunciava o jantar de gala durante a cúpula do bloco mais importante do mundo, o texto dizia que o evento teria como anfitrião o "presidente da Bharat", e não da Índia. Veja o texto completo de Jamil Chade