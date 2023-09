ONU denuncia impunidade e baixa participação política de negros no Brasil Com baixa representação na vida política, a população negra no Brasil continua sendo alvo desproporcional da violência policial e a impunidade "generalizada" é ainda uma realidade para ativistas diante de crimes e ameaças. O alerta foi emitido nesta terça-feira, pela ONU, numa investigação que mapeia a situação da violência policial contra a população negra pelo mundo. Veja o texto completo de Jamil Chade