O governo de Luiz Inácio Lula da Silva quer exigir que o tratado comercial entre o Mercosul e a União Europeia conte com regras claras para a revisão das concessões e cobranças de tarifas. O mecanismo poderia ser acionado caso os europeus optem por adotar medidas comerciais protecionistas contra as exportações do bloco do Mercosul. Segundo o UOL apurou com exclusividade, a proposta fará parte da oferta que os sul-americanos encaminharão ainda nesta semana para a UE. O projeto é mantido em sigilo. Mas o Itamaraty confirma que a ideia está de fato sobre a mesa.