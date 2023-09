A embaixadora da Ucrânia na ONU, Yevheniia Filipenko, afirma que o Brasil, assim como todos os países que reconhecem a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, devem cumprir suas obrigações diante do órgão com sede em Haia. Kiev não aderiu à corte. Mas, em 2014 e 2015, declarou que aceita sua jurisdição para os crimes cometidos em seu território. No final de semana, em entrevista à imprensa indiana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o presidente russo Vladimir Putin poderia viajar ao Brasil e que não seria preso. O TPI emitiu, no começo do ano, um mandado de prisão contra o chefe do Kremlin por crimes de guerra na Ucrânia. O Brasil, por ser parte da corte, tem a obrigação de cumprir o mandado.