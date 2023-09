Num discurso realizado nesta terça-feira em Santiago, o embaixador do Brasil, Paulo Roberto Soares Pacheco, afirmou que o posto do Itamaraty na capital chilena foi "participante na promoção" de "violações inaceitáveis" durante o golpe de estado de Augusto Pinochet, há 50 anos. O discurso ocorreu nas presenças dos ministros Flávio Dino e Silvio Almeida, além de autoridades chilenas e da ONU. Para membros do governo, o tom usado e o reconhecimento foram históricos. Mesmo dentro do Itamaraty, o reconhecimento do papel do Brasil ao impedir que brasileiros no Chile buscassem refúgio na embaixada foi um "passo importante".