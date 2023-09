A crise que já foi considerada como o maior fluxo da pessoas da história recente da América Latina hoje não desperta mais qualquer tipo de solidariedade dos grandes doadores internacionais. A ONU soa um alerta sobre as condições consideradas como dramáticas pelas quais atravessam 4 milhões de refugiados e migrantes venezuelanos espalhados pelo continente americano. Se a entidade precisava de US$ 1,7 bilhão para sair ao resgate dessas pessoas, a ONU até agora recebeu meros 12% do orçamento necessário para 2023.