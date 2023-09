O governo de Luiz Inácio Lula da Silva desfaz uma instrução dada pela gestão de Jair Bolsonaro e decide propor recorrer à Corte Internacional de Justiça. No centro da disputa está a insistência de trabalhadores sobre a necessidade de que haja uma definição jurídica do direito à greve, posição que é contestada por empresários. Em documentos diplomáticos obtidos com exclusividade pela newsletter The Geneva Observer e também publicado pelo UOL, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, assina uma carta na qual pede que, "de forma urgente", o caso da ação no tribunal seja incluído na agenda de debates.