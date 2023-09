Num plano desenhado tanto em Santiago como pela CIA, jornais brasileiros apoiaram a ditadura de Augusto Pinochet para que um apoio da opinião pública brasileira pudesse ser construído em favor do regime chileno, mesmo antes do golpe no Chile que completou 50 anos nesta segunda-feira (11). Veículos também pediram dinheiro à ditadura em troca de reportagens favoráveis ao país. É o que revela o livro "O Brasil contra a Democracia - A ditadura, o golpe no Chile e a Guerra Fria na América do Sul", de Roberto Simon. A obra foi publicada no Brasil em 2021 e, agora, ganhou sua versão em espanhol. O novo lançamento ocorreu neste fim de semana, em Santiago, com as presenças dos ministros brasileiros Flavio Dino (Justiça) e Silvio Almeida (Direitos Humanos), no marco dos debates sobre os 50 anos do golpe militar de Pinochet.