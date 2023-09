Pela primeira vez, o Troféu Juca Pato de Intelectual do Ano, concedido pela União Brasileira dos Escritores, vai para uma mulher negra. Em sua edição de 2023, o prêmio vai para Conceição Evaristo.



A lista de finalistas incluía Martinho da Vila, Maria Villani, Marilene Felinto e Pedro Bandeira. O prêmio é um dos mais tradicionais do país e foi criado em 1962 por iniciativa do escritor Marcos Rey. Com a democracia e resistência como base, o prêmio já havia sido dados nos últimos anos para personalidades como Frei Betto, Lygia Fagundes Telles, Carlos Drummond de Andrade, Antonio Candido, Dalmo Dallari, Milton Hatoum, Ignácio de Loyola Brandão, Aílton Krenak e os ex-presidentes da República Juscelino Kubitschek e Fernando Henrique Cardoso, entre outros.



A ministra da Cultura, Margareth Menezes,será convidada para participar da homenagem, no início de novembro durante o Festival Literário Internacional de Itabira (MG), o Flitabira, organizado por Afonso Borges. Quem faz a entrega do Prêmio é sempre o ganhador do ano anterior, no caso, o Padre Júlio Lancellotti.



A escolha de Conceição Evaristo foi feita a partir de um voto dos associados da UBE. O prêmio, segundo a entidade, é concedido à personalidade que tenha publicado livro no Brasil, no ano anterior, e se destacado, pelo conjunto da obra, em qualquer área do conhecimento, valorizando e representando os ideais democráticos.