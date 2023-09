Esta é a versão online da newsletter do Jamil Chade enviada ontem (16). Na newsletter completa, apenas para assinantes, o colunista relata como a negociação entre Mercosul e União Europeia, depois de 23 anos, finalmente entra em fase decisiva. Quer receber antes o pacote completo, com a coluna principal e mais informações, no seu e-mail, na semana que vem? Clique aqui e se cadastre. ———————————————————————-