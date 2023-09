Com 13 ministros nos EUA, Lula vai discursar por mais poder aos emergentes Quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva subir ao púlpito da ONU para abrir a Assembleia Geral, seu discurso será direto: o atual sistema e os organismos internacionais já não atendem os interesses do século 21 e não representam a relação de poder que existe hoje no mundo. A fala do presidente está marcado para ocorrer na terça-feira e mandará um recado claro aos países ricos de que os emergentes exigem que sua voz seja ouvida nas decisões globais a partir de agora. Veja o texto completo de Jamil Chade