O Brasil se alia a uma iniciativa de países que questionam as violações de direitos humanos, cometidas pelo regime de Daniel Ortega, na Nicarágua. A adesão acontece em meio a críticas de entidades de direitos humanos e de dissidentes no país centro-americano, frustrados com a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ONU, porém, a decisão do Itamaraty foi a de se unir a ao grupo formado por Canadá, Costa Rica, Colômbia, Equador, Paraguai e Peru, além do Chile. O bloco solicita que Ortega liberte dissidentes e que aceite a equipe de inspetores da Comissão de Inquérito, criada na ONU, para investigar os crimes cometidos pelo regime.