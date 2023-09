Brasil veta sanções e propõe cooperação ambiental para fechar acordo com UE

Numa tentativa de fechar o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, o Brasil propõe que um sistema de cooperação seja estabelecido com os europeus no campo ambiental. O projeto, segundo revelou o Itamaraty ao UOL, substitui a proposta original de Bruxelas que previa punições, sanções e elevação de impostos para produtos sul-americanos em caso de desrespeito por acordos climáticos. De acordo com o governo brasileiro, a oferta foi recebida de forma positiva pelos europeus e há espaço para uma negociação que permita um eventual acordo, depois de mais de duas décadas de negociação. Veja o texto completo de Jamil Chade