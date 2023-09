Os presidentes da Ucrânia e do Brasil, Volodymyr Zelensky e Luiz Inácio Lula da Silva, se reunirão nesta terça-feira, em Nova York, no que será a primeira conversa bilateral entre os dois líderes de forma presencial. O Palácio do Planalto confirmou ao UOL que o encontro está marcado para ocorrer pela parte da tarde. Os ucranianos insistem que o Brasil precisa adotar uma postura mais contundente na condenação à invasão russa. Mas a diplomacia nacional alerta que a única saída para a guerra será uma negociação política que permita que os interesses de ambos os lados sejam contemplados.