Lula é "esperança" aos pobres, "utopia" para ricos e "frustração" para ONGs Se o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura da Assembleia Geral da ONU foi recebida como a "volta" do Brasil à comunidade internacional, depois de quatro anos de ataques contra a instituição por parte de Jair Bolsonaro, suas propostas geraram reações diferentes entre os grupos de países e ativistas. Diplomatas e embaixadores de países estrangeiros consultados pelo UOL indicaram que alguns dos pontos levantados por Lula estão em debate há anos e que, em certos momentos, já houve uma esperança maior de que pudessem ser lidados. Hoje, diante de uma profunda divisão na comunidade internacional, negociadores acreditam que exista um espaço muito pequeno para as reformas que Lula sugere. Veja o texto completo de Jamil Chade