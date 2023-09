Depois de quatro anos no qual o Brasil foi identificado como um pária internacional e responsável pelo enfraquecimento das instituições internacionais, o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reflete um novo momento do papel que o país quer desempenhar no mundo. Mas também escancara a tentativa do Brasil de promover uma reforma no sistema internacional e se equilibrar num mundo em guerra.

No lugar de uma aliança inquestionável com americanos e com a extrema direita globalizada, de um questionamento da ciência, do negacionismo climático e de uma chuva de desinformação, o discurso do Brasil em 2023 sugere uma construção de uma nova ordem mais justa, menos desigual e capaz de criar instituições que permitam que emergentes possam fazer parte da tomada de decisão.