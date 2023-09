Um dia depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunciar a desigualdade no sistema internacional, ao discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU, uma negociação sobre prevenção de futuras pandemias abre um mal-estar diplomático entre o Brasil e os países ricos. Na ONU, a entidade destinará nesta quarta-feira parte do segundo dia da Assembleia para realizar uma cúpula na qual governos vão confirmar seu compromisso por medidas que possam prevenir uma futura pandemia e preparar as sociedades para lidar com novos surtos. A reunião de alto escalão é uma resposta à crise sanitária da covid-19, que matou milhões da pessoas pelo mundo.