Zelensky evita citar Brasil como candidato para o Conselho de Segurança Vestido com seu tradicional uniforme militar, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, defendeu nesta quarta-feira que a América Latina tenha um lugar permanente no Conselho de Segurança da ONU, mas evitou nomear qual país deveria ocupar o espaço. O Brasil faz parte de uma aliança informal da qual fazem parte Alemanha, Japão e Índia. Os quatro países defendem há anos uma reforma do Conselho e que cada um deles tenha uma vaga permanente. Veja o texto completo de Jamil Chade