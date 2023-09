O esforço do Brasil de se reposicionar no mundo tem pautado as ações do governo no âmbito internacional. Mas a decisão do STF de derrubar a tese do marco temporal credencia o país para falar de direitos humanos e foi amplamente comemorada nos bastidores da ONU e de organismos que lidam com direitos de minorias.

A questão estava sendo acompanhada de perto por governos estrangeiros, organizações internacionais e por ativistas. Para muitos no exterior, o destino que se daria aos povos indígenas no Brasil seria o termômetro do vontade política real do país em confrontar seu passado e lidar com os atuais desafios.